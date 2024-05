27 mag 2024 16:04

BARGONE, COLPITO E AFFONDATO – L’EX SOTTOSEGRETARIO DEI DS, IL D'ALEMIANO ANTONIO BARGONE, È INDAGATO PER CORRUZIONE E TURBATIVA D’ASTA: DA PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA, AVREBBE RICEVUTO 64MILA EURO PER PILOTARE UN APPALTO DA 76 MILIONI DI EURO PER LAVORI AUTOSTRADALI, FAVORENDO L’IMPRESA RILLO – LE INDAGINI SI SONO CONCLUSE E I GIUDICI DEVONO DECIDERE SE RINVIARLO A GIUDIZIO (NEL 2021 ERA STATO MESSO AI DOMICILIARI)