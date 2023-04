BARI O DISPARI? MARCO TOGNI, INFLUENCER ITALIANO CHE VIVE IN GIAPPONE, VOLEVA TORNARE A BARI MA CHI GLI HA PRENOTATO IL BIGLIETTO HA CONFUSO LA “R” CON LA “L” ED HA RISERVATO UN POSTO SU UN VOLO PER BALI, IN INDONESIA (CHE COMUNQUE NON È MALE) – TOGNI VOLEVA PARTECIPARE AL FESTIVAL “FOLLOW ME” A TRANI, MA SI È ACCORTO DELL’ERRORE E...

Estratto dell’articolo da www.lastampa.it

Dopo cinque anni trascorsi in Giappone, l'influencer esperto di cultura giapponese Marco Togni è tornato in Italia, ma ha rischiato di non poter partecipare al Festival "Follow me" a Trani sabato 29 aprile a causa di un errore nella prenotazione del suo biglietto aereo. A causa di una consonante scambiata, la "L" con la "R", il suo biglietto era stato prenotato per Bali anziché per Bari.

In un video pubblicato sui suoi canali social, l’influencer ha raccontato di aver chiamato il servizio clienti della sua carta di credito per prenotare il volo da Tokyo a Trani. Tuttavia, quando ha ritirato il biglietto all'aeroporto, ha scoperto che lo scalo era a Giacarta, in Indonesia, e non ha potuto salire sull'aereo.

Dopo aver richiesto un risarcimento, Togni ha prenotato un nuovo volo per Bari e ha potuto partecipare al festival a Trani. Ha documentato la sua avventura sui social con foto delle bellezze naturalistiche della Puglia e dei selfie con i fan. […]

