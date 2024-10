7 ott 2024 13:46

A BARI UN UOMO HA DATO FUOCO ALLA MOGLIE E POI, NON ESSENDO RIUSCITO AD UCCIDERLA, L'HA FINITA A MANI NUDE - LA DONNA ERA RIUSCITA IN QUALCHE MODO A USCIRE VIVA DALL'AUTO IN FIAMME, MA NON È RIUSCITA A SCAPPARE. IL 65ENNE, PREGIUDICATO, È STATO ARRESTATO GRAZIE ALLA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA: POCO PRIMA DI MORIRE IN OSPEDALE, HA RACCONTATO L'ACCADUTO ALLA FIGLIA E ALLA POLIZIA: "MI HA CHIUSO IN AUTO CON LE FIAMME", "MI HA MESSO LE MANI ALLA GOLA..."