LA BARISTA CHE TUTTI SOGNANO: CHIEDI UN CAFFE', TIRA FUORI LE TETTE - VITTORIA MARABOTTI, GIA' FAMOSA SU ONLYFANS PER LE SUE "PERFORMANCE", MOSTRA LE POPPE MENTRE LAVORA DIETRO AL BANCONE DI UN BAR (VIDEO!) - LA RAGAZZA, NOTA COME SHINRATENSEI98, STAVA TRASMETTENDO IN DIRETTA SU INSTAGRAM MENTRE SERVIVA DEI CLIENTI - A UN CERTO PUNTO, HA SBROCCATO E HA FATTO VEDERE LE SUE VIRTU' - I COMMENTI: "TANTO LE CONOSCIAMO GIA' TUTTI..." - "E SE LE CHIEDO DUE CHINOTTI CHE FA?"

Estratto dell'articolo di Paolo Aruffo per "il Fatto Quotidiano" - 21 luglio 2022

shinratensei TIRA FUORI LE TETTE MENTRE LAVORA IN UN BAR

Si stanno arricchendo grazie ad OnlyFans, la piattaforma che fornisce immagini e video esclusivi (perlopiù hot) sottoscrivendo un abbonamento. Questa la storia di Vittoria e Matteo, una coppia di Varese che, ai microfoni di Fanpage, ha rivelato come sono riusciti a guadagnare 50.000 dollari al mese. [...]

Ad un certo punto, però, è diventato invivibile lavorare 40 ore a settimana, fare contenuti, gestire i social. La gestione di tutto richiede tante ore, anche se non sembra. Non si può dire: ‘vado in vacanza e stacco’. C’è una community che ti segue, non stacchi mai”. [...]

matteo e vittoria shinratensei98 1

Poi i due hanno raccontato le richieste più strane che ricevono solitamente. “Le perversioni delle persone non hanno un limite, quelle del cibo, l’umiliazione, qualsiasi tipo di fetish che possa esistere”. Quindi Vittoria ha fatto un esempio: “Una volta è arrivata una richiesta di un ragazzo inglese che ci chiedeva di andare al supermercato a prendere tre tipologie di formaggio. Una volta arrivati a casa dovevo tagliarle a fette sottilissime e avvolgere il suo pesciolino là sotto con una pellicola, ovviamente doveva mantenerlo eretto altrimenti cadeva tutto. Questo formaggio doveva sciogliersi con il calore del suo corpo, dopodiché io dovevo mangiarlo da lì. Ora non lo rifaremmo”.

vittoria shinratensei98 2

Dunque ogni desiderio dei ‘fan’ diventa un ordine, pur di guadagnare? Non proprio. “Alcuni contenuti non li realizziamo. Tipo video con gli escrementi, video di sesso di gruppo, con persone anziane, video blasfermi. Diciamo che tutti i video che sono troppo al limite non ci piacciono, è una cosa troppo particolare. Facciamo solo cose con cui siamo a nostro agio”. [...]

