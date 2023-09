BARRICATEVI IN CASA: IN CALABRIA E SICILIA STA ARRIVANDO UN URAGANO MEDITERRANEO, CHE PROVOCHERÀ PIOGGE INTENSE, VENTI A OLTRE 180 KM/H E ONDE DI 10 METRI. LA TRAIETTORIA NON È ANCORA CERTA, MA LA SITUAZIONE DOVREBBE MIGLIORARE NEL FINE SETTIMANA - IL RESTO DELL'ITALIA RESTERÀ AL SICURO GRAZIE ALL'ANTICICLONE BACCO, CHE CONTINUERÀ A TENERE ALTE LE TEMPERATURE, ALMENO FINO A...

Estratto da www.repubblica.it

sole e pioggia

[…] In arrivo l’Uragano Mediterraneo- […] Qui si sta infatti formando un ciclone sempre più profondo che tra giovedì e venerdì potrebbe diventare un Uragano Mediterraneo, […]: il mare caldissimo, con acqua a 28 gradi, fornirà calore ed umidità al ciclone che sta già portando pesanti alluvioni in Grecia. […] come sempre, però, con questi cicloni che acquistano energia dal mare, la traiettoria non è mai molto certa e dovremo monitorare con attenzione tutta la sua ‘vita’, almeno fino a venerdì.

IL RIALZO DELLE TEMPERATURE

pioggia sole

Per quanto riguarda le prossime ore, le previsioni indicano un nuovo rialzo sensibile delle temperature al Centro-Nord, settore che vivrà una lunga fase estiva, calda e soleggiata almeno fino a metà mese; […] Da giovedì a venerdì mattina è prevista poi un’ulteriore intensificazione dei fenomeni tra Calabria ionica e Sicilia orientale; in seguito la situazione è prevista in miglioramento qualora il violento ciclone scegliesse, come da previsione attuale, la Libia, e non l’Italia, per il suo landfall di potenziale MediCane, pericoloso Uragano Mediterraneo.

pioggia 6

Dal weekend, dunque, se le previsioni venissero confermate, spazio al solleone ovunque. Ma non dimentichiamoci che per arrivare al weekend dovremo passare da un Ciclone Tropicale minaccioso e violentissimo sullo Ionio meridionale, un probabile Uragano Mediterraneo con venti ad oltre 180 km/h ed onde di 10 metri.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 6. Al nord: bel tempo prevalente, tutto sole. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al sud: forti temporali su Sicilia e Calabria; ventoso.

Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali specie sui settori ionici siciliani e calabresi, poi anche in Basilicata e localmente su Puglia e rilievi campani; ventoso.

pioggia 9

Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali residui; ventoso.

Tendenza: migliora al Sud nel weekend, ancora ampio soleggiamento sul resto del Paese in un contesto termico caldo per il periodo.