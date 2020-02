LA BASILICATA IMPONE LA QUARANTENA DI 14 GIORNI AI RESIDENTI CHE TORNANO A CASA DA PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, LIGURIA E EMILIA-ROMAGNA - I SINDACI DI TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE DOVRANNO CENSIRE I CITTADINI PROVENIENTI DALLE REGIONI NEL MIRINO…

CORONAVIRUS: IN BASILICATA QUARANTENA PER CHI VIENE DAL NORD

(ANSA) - "Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica". Lo dispone un'ordinanza sul Coronavirus emessa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Con il provvedimento del governatore lucano è stato inoltre disposto che "i sindaci di tutti i comuni della Basilicata in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno i cittadini provenienti dalle stesse regioni".

CORONAVIRUS: FONTANA, QUARANTENA BASILICATA? SI FERMA PAESE

(ANSA) - "Secondo me è sbagliato generalizzare": il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto in questo modo a Rtl a una domanda sulla decisione della Basilicata di quarantena per chi viene dalle regioni del Nord. "Per chi viene dalla zona Rossa ha senso, tanto è vero che anche noi abbiamo bloccato la mobilità dei cittadini" di quella zona, ha aggiunto, però per il resto della Lombardia "non ha molto senso. Significa bloccare il Paese".

CORONAVIRUS: BARDI, QUARANTENA SOLO PER I LUCANI

(ANSA) - "L'ordinanza che prevede la quarantena per chi torna in Basilicata da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria riguarda solo chi è residente in Basilicata": lo ha precisato all'ANSA il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, prima di partecipare stamani, a Potenza, a una riunione del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica sul coronavirus.

