BASTA MULTE! E' GUERRA TOTALE AGLI AUTOVELOX – “FLEXIMAN”, IL MISTERIOSO UOMO HA ABBATTUTO 14 RILEVATORI DI VELOCITÀ NEL NORDITALIA USANDO UN FLESSIBILE, SI È EVOLUTO: NE HA DISTRUTTO UNO CON L’ESPLOSIVO, UN ALTRO CON LA PISTOLA A PALLINI E UNO CON UN MEZZO AGRICOLO USATO COME ARIETE – SUI SOCIAL GLI UTENTI, STUFI DI ESSERE MULTATI, LO IDOLATRANO - IL PROCURATORE DI TREVISO, MARCO MARTANI, METTE IN GUARDIA CHI ESULTA: "POTREBBE CONFIGURARSI L’APOLOGIA DI REATO"

Estratto dell’articolo di Enrico Ferro per “La Repubblica”

mappa degli autovelox tagliati

Quattordici colpi, tutti in Veneto: undici usando il flessibile, uno con l’esplosivo, un altro con una pistola a pallini e ancora uno con un mezzo agricolo usato come ariete. La ribellione contro gli autovelox fissi è diventata seriale. Lo è sicuramente tra le province di Padova, Rovigo, Treviso e Belluno ma si contano episodi anche in Emilia Romagna, Piemonte e in Lombardia.

Insomma, c’è qualcuno che va in giro di notte ad abbattere questi odiatissimi sistemi di rilevazione di velocità, installati per punire gli automobilisti che infrangono i limiti, a cui vengono poi recapitati verbali salatissimi. Qualcuno ha deciso di combattere il sistema sanzionatorio con raid vandalici pianificati. In rete l’hanno battezzato con un nomignolo da supereroe: Fleximan, richiamando il più ricorrente degli strumenti che usa, cioè il flessibile.

due uomini tagliano un autovelox 6

La sega circolare di Fleximan fa cadere i pali d’acciaio degli autovelox come larici di montagna e scalda gli animi degli odiatori del web, tanto che il procuratore di Treviso Marco Martani mette in guardia chi esulta: «Attenzione, potrebbe configurarsi l’apologia di reato».

Nella notte tra venerdì e sabato è stato segato l’ultimo in ordine di tempo lungo la variante alla regionale 10, nella parte sud della provincia di Padova. Era attivo da circa sei anni e, come ricostruisce il Mattino di Padova, si trattava di un dispositivo da 40 multe al giorno, 14-15 mila l’anno (un milione e mezzo di euro per le casse del Comune di Carceri). […]

AUTOVELOX TAGLIATO A PASSO GIAU - 2 AUTOVELOX TAGLIATO A PASSO GIAU - 1 AUTOVELOX SEGATO due uomini tagliano un autovelox 4