19 feb 2023 14:36

BASTA UN PO' DI SCOTCH E LA TETTA STA SU – JOEL ALVAREZ, L’EX CLOCHARD OGGI STILISTA, HA PORTATO IN PASSARELLA A NEW YORK UNA NUOVA VERSIONE DEI SUOI COSTUMI HOT REALIZZATI COL NASTRO ADESIVO: UNA GIOIA PER I PIPPAROLI CHE SI SONO GODUTI UNA SFILATA DI BONAZZE MEZZE NUDE – MA QUALCUNO NON HA APPREZZATO E HA BOLLATO LE STRAMPALATE CREAZIONI COME FRUTTO DI “POCO GENIO E MOLTA SREGOLATEZZA…” - VIDEO