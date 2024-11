19 nov 2024 15:51

BASTA CON LE SEGHE! - OGNI 2 SECONDI LA DEFORESTAZIONE FA SCOMPARIRE AREE GRANDI COME UN CAMPO DA CALCIO - L'AGRICOLTURA INDUSTRIALE È RESPONSABILE DI QUASI L'88% DELLA DISTRUZIONE DELLE FORESTE IN TUTTO IL MONDO - UN PROBLEMA NON SOLO PER L'AMBIENTE, VISTO CHE GLI ALBERI ASSORBONO ANIDRIDE CARBONICA AIUTANDO A REGOLARE IL CLIMA E A RIDURRE L'IMPATTO DEI GAS SERRA: LE FORESTE CUSTODISCONO L'80% DELLA BIODIVERSITÀ DELLA TERRA…