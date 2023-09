BASTANO VENTI EURO PER DIVENTARE DOTTORI – SCOPPIA IL CASO DEL TEST DI INGRESSO DI LUGLIO ALLE FACOLTÀ DI MEDICINA. LE DOMANDE DELLE PROVE SONO STATE VENDUTE SU TELEGRAM: “SCRIVI IN PRIVATO MA PRIMA VERSA 20 EURO SU PAYPAL” – LA DENUNCIA DELLO STUDIO LEGALE “LEONE- FELL”: “DOPO IL TEST DI APRILE SONO NATI CHAT E GRUPPI PER RACCOGLIERE I QUIZ. È LO SCANDALO PIÙ GRANDE CHE ABBIA MAI COLPITO IL SISTEMA DEL NUMERO CHIUSO” – LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA, IL MINISTERO INTERVIENE, SCATTA IL RICORSO SULLE GRADUATORIE

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “La Repubblica”

Prima l’esposto con cui centinaia di aspiranti medici denunciano irregolarità nella selezione per essere ammessi alle facoltà di Medicina e Odontoiatria. Poi l’interrogazione depositata dalla senatrice M5S Dolores Bevilacqua, che chiede chiarimenti alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Infine l’iniziativa intrapresa dallo stesso ministero: «Chiederemo a Cisia, il consorzio che si occupa della gestione dei test, ulteriori rassicurazioni e chiarimenti sul regolare svolgimento delle prove di ingresso».

È bufera sulla graduatoria pubblicata martedì scorso. […] secondo lo studio legale Leone- Fell & C., la selezione è lo «scandalo più grande che abbia mai colpito il sistema del numero chiuso, la graduatoria appena pubblicata è falsa».

Parole sostenute da un’indagine, commissionata dai legali, che rivela i vulnus della nuova modalità d’esame. A differenza degli scorsi anni, quando il test avveniva in un unico giorno, quest’anno le prove sono state sostenute in più giorni e in due diverse sessioni: una ad aprile e una a luglio.

«Sono nate chat, gruppi su Telegram delle scuole di preparazione che invitavano ragazzi usciti dall’esame a postare domande appena ricevute — spiega l’avvocato Francesco Leone — Quindi le domande sottoposte a migliaia di persone che sono state esaminate ad aprile sono state inserite in una banca dati. Poi sono state condivise, vendute e rese disponibili per luglio».

La tempesta è iniziata su Telegram […] Il 19 aprile 2023 un utente «ha riferito di essere in possesso della banca dati e di poterla vendere per 20 euro con pagamento PayPal». La chat è tanto breve quanto eloquente: «Manda in privato», scrive l’acquirente. «Si ma voglio 20 euro su PayPal», risponde il venditore.

«Ricerche su social di messaggistica e gruppi sui principali social network, hanno permesso di rilevare informazioni di rilevanza relativamente alla presenza di un documento contenente le risposte del Tolc di medicina della sessione 2023», dicono gli investigatori privati.

C’è il gruppo in cui si parla di «un file contenente le domande e risposte del Tolc di Medicina, sessione di aprile ». E le conversazioni in cui gli utenti riferiscono «di avere diverse prove e screenshot di questo documento » e di aver già avvisato il Cisia. «Abbiamo le prove che i rappresentanti del Cisia sono entrati nei gruppi social per controllare che questa condivisione di domande non avvenisse, ma era già fuori controllo», dicel’avvocato Leone.

Sulle chat si parla anche di un filmato «in cui uno elencava tutte le domande e risposte della sua prova pubblicato venerdì. E io avevo il Tolc lunedì con le stesse domande», ammette un utente. Inoltre il sistema è basato sul principio di equalizzazione, dove a ogni domanda viene attribuito un peso in base a quante persone abbiano risposto correttamente o meno. Ma «le domandeequalizzate di aprile sono state ripetute a luglio», dicono gli avvocati. […]

anna maria bernini