7 giu 2023 16:52

LA BAT-TAGLIA LEGALE È FINITA: IL LOGO DI BATMAN NON PUÒ ESSERE USATO LIBERAMENTE - LUIGI APRILE, IMPRENDITORE ITALIANO, HA PROVATO A FAR “ANNULLARE” LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DEPOSITATO DALLA CASA EDITRICE AMERICANA "DC COMICS" NEL 1998 IN EUROPA. SECONDO APRILE IL LOGO È “DESCRITTIVO” E PUÒ ESSERE STAMPATO LIBERAMENTE SUI CAPI D’ABBIGLIAMENTO - L’UFFICIO PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’UE HA PERÒ BOCCIATO LA SUA RICHIESTA…