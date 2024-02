Giuseppe Scarpa per roma.repubblica.it - Estratti

ilary e totti

L'ex capitano della Roma vorrebbe spingere l'assegno di mantenimento verso il basso rispetto alla decisione preliminare del giudice, quasi un 50% in meno. Il magistrato aveva stabilito, in una sentenza provvisoria dello scorso aprile, che il campione del mondo dovesse versare 12 mila e 500 euro al mese più 40 mila euro all'anno per le rette scolastiche delle due figlie (pari al 75% del totale).

Ma il Tribunale civile ha acquisito dei documenti in cui si dimostra che l’ex giocatore, dal 2020 al 2023, ha speso 3 milioni di euro. Denaro bonificato verso il Principato, molto probabilmente, per giocare d'azzardo.

unica documentario su ilary blasi 4

Affari suoi, si dirà. Francesco Totti ha guadagnato tantissimo nella sua carriera da calciatore e può spendere i suoi soldi come meglio crede. Ci sono dei però. Il ragionamento è semplice: perché richiedere di abbassare la retta ai figli vista la disponibilità di denaro nei conti di Totti, tanto più che a documentarlo ora ci sono le carte in mano al tribunale civile? Come dette, sono le stesse che dimostrano trasferimenti milionari destinati ai tavoli verdi.

Ma oltre alla battaglia economica se ne combatte anche un'altra: quella sul tradimento. Chi ha tradito per primo? Per cercare di dare una risposta a questa domanda i magistrati hanno deciso di ascoltare i testimoni che gli ex coniugi hanno ritenuto essere fondamentali per raccontare la parabola finale dell'ex coppia. Ovviamente Totti cala la carta di Cristiano Iovino, presunto amante della Blasi.

francesco totti e ilary blasi vignetta by macondo

Ma anche Ilary presenterà una sua lista che punta il dito contro l'illustre ex, accusato di aver iniziato da tempo la relazione con Noemi Bocchi. Il primo ad aver iniziato una relazione extraconiugale potrebbe, ma non è certo, essere ritenuto il responsabile della fine del matrimonio con degli strascichi giudiziari negativi

PRIMO BACIO TRA ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI - 31 MARZO 2002 - FOTO MEZZELANI GMT francesco totti ilary blasi Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo totti e ilary totti e noemi alle maldive NOEMI BOCCHI FRANCESCO TOTTI TOTTI MAGLIETTA DEDICATA A ILARY SEI Unica Foto Mezzelani GMT

(...)

ilary blasi 1 ilary e cristiano iovino