BATTAGLIONE RAZOV! – L’ULTIMA USCITA DELL’AMBASCIATORE RUSSO IN ITALIA, SERGEY RAZOV: “NON ESCLUDO CHE L’ITALIA, OLTRE ALLE ARMI, ABBIA MANDATO IN UCRAINA ANCHE UOMINI” – CHE INTENZIONI HANNO A MOSCA? OGGI HANNO ACCUSATO IL REGNO UNITO DI AVER ARCHITETTATO GLI ATTACCHI A SEBASTOPOLI, PROMETTENDO “UNA RISPOSTA”. VOGLIONO ALZARE LA TENSIONE CON I PAESI NATO? A CHE SCOPO?

sergey razov a porta a porta 2

(ANSA) - "Non escludo" che l'Italia, oltre alle armi, abbia mandato in Ucraina anche uomini. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, rispondendo ad una domanda sul Donbass, in un'intervista a Oval media, a margine del Verona Eurasian Economic Forum che si è tenuto il 27-28 ottobre 2022 a Baku. L'intervista è stata rilanciata sui canali social dell'ambasciata russa a Roma.

sergey razov a piazzale clodio 2 sergey razov a piazzale clodio 3 VLADIMIR PUTIN SERGEY RAZOV sergey razov a porta a porta sergey razov a piazzale clodio 1 SERGEY RAZOV BRUNO VESPA 1 SERGEY RAZOV BRUNO VESPA sergey razov a porta a porta sergey razov bruno vespa sergey razov a porta a porta 1 sergey razov bruno vespa 2 sergey razov a porta a porta 3