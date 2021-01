LA BATTERIA DELL’IPHONE NON DURA NEANCHE MEZZA GIORNATA? CONTROLLATE COSA VE LA CONSUMA! LA GUIDA PER MIGLIORARE L’AUTONOMIA DEI VOSTRI "MELAFONINI": TENETE SOTTO CONTROLLO QUALI APP SCARICANO DATI ANCHE IN BACKGROUND – DALLA SCHERMATA DEI SERVIZI DI SISTEMA POTETE POI DISABILITARE UNA SERIE DI FUNZIONI ACCESSORIE, COME…

Giacomo Barbieri per www.lastampa.it

Sebbene l’autonomia dell’iPhone sia migliorata nel tempo, esistono dei modi per migliorarla ancora. Senza sacrificare alcuna funzionalità essenziale e anzi, aumentando anche la privacy quando si naviga su internet.

Analitiche iPhone e Apple Watch

Periodicamente, iPhone e Apple Watch condividono con Apple informazioni aggregate sull’utilizzo dei dispositivi, per raccogliere dati su app, funzionalità e schermate più o meno usate. Questi dati vengono raccolti e condivisi anche più volte al giorno, e possono influire sull’autonomia.

Per disattivare le analitiche, basta andare in Impostazioni -> Privacy -> Analisi e miglioramenti e disattivare sia Condividi dati iPhone e Apple Watch, sia Condividi Analisi iCloud. Tutte le altre impostazioni sono relative a queste due, quindi una volta disattivate queste, le altre non saranno più visibili.

Luoghi frequenti

Forse una delle funzionalità più dispendiose in termini di autonomia è la registrazione continua del luoghi frequenti. Questa funzionalità è utile per rintracciare un iPhone tramite Trova il mio iPhone se è stato spento (perché si rintraccia lo storico degli spostamenti) e per migliorare i suggerimenti di Siri in base alla posizione.

Si può disattivare andando in Impostazioni -> Privacy -> Servizi di localizzazione -> Servizi di sistema -> Luoghi frequenti e poi disabilitando Luoghi frequenti. Da questa stessa schermata si può controllare la lista di luoghi registrati e cancellarli tramite il bottone Cancella la cronologia.

Servizi di sistema

Sempre dalla schermata dei Servizi di sistema, si possono poi disabilitare una serie di funzionalità accessorie:

Avvisi da posizione: sono gli avvisi che appaiono come notifiche quando si raggiunge o si va via da una posizione (per esempio gli avvisi di un ordine arrivato all’Apple Store quando si entra nel centro commerciale)

Calibrazione bussola

Device Management: condivide i dati sulla posizione se il dispositivo fa parte di un’organizzazione che usa il Mobile Device Management

Impostazione fuso orario: serve per cambiare il fuso orario se si cambia nazione. In generale si può attivare al bisogno, e impiega appena qualche minuto;

Personalizzazione del sistema

Reti e wireless: per triangolare con più precisione le celle dati in base alla posizione di router vicini

Ricerca rete cellulare: per migliorare il segnale per le chiamate

Suggerimenti da posizione: i suggerimenti di Siri in base alla posizione

Analisi iPhone: per l’utilizzo dell’app Mappe

Itinerari e traffico: per suggerimenti sull’ora in cui partire e in cui andare via in base al traffico vicino alla posizione

Popolari vicino a me: suggerimenti di Siri sui punti interesse intorno alla posizione.

Per limitare le informazioni che l’iPhone condivide per migliorare le inserzioni pubblicitarie, da iOS 14 dobbiamo disattivare due funzionalità. Per la prima, bisogna andare in Impostazioni -> Privacy -> Servizi di tracciamento e disabilitare Richiesta tracciamento attività. Poi, bisogna tornare indietro in Privacy e andare in Pubblicità Apple, per disattivare Annunci personalizzati.

Scarica nuovi dati

Un altro modo di aumentare l’autonomia è quello di migliorare la frequenza di aggiornamento dei dati dagli account sincronizzati. Per limitare la sincronizzazione fuori rete Wi-Fi e quando l’iPhone non è sotto carica, basta andare in Impostazioni -> Contatti -> Account -> Scarica nuovi dati, deselezionare Push e selezionare, in basso, Automaticamente, che scaricherà nuovi dati solo quando su rete Wi-Fi e in carica.

App in background

Ci sono app che hanno bisogno di scaricare dati anche in background, quando non sono utilizzate. Magari l’app Podcast, per scaricare automaticamente i nuovi episodi dei podcast aggiunti, o Slack, per aggiornare automaticamente le chat con i colleghi. Per tutte le altre app, si può disabilitare l’aggiornamento in background da Impostazioni -> Generali -> Aggiorna app in background.

