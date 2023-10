18 ott 2023 18:09

DAL BATTESIMO AL FUNERALE IN CINQUE MINUTI - TRAGEDIA DURANTE UN BATTESIMO A BIRMINGHAM DOVE UN 61ENNE È ANNEGATO IN UNA PISCINA PER BAMBINI: L’UOMO, AFFETTO DA PARKINSON, HA PROVATO A LOTTARE PER DUE MINUTI PER TENERE LA TESTA FUORI DALL’ACQUA, MA ALLA FINE SI È ARRESO - NESSUNO INTORNO A LUI SI È ACCORTO DELLA TRAGEDIA PER QUASI CINQUE MINUTI... VIDEO