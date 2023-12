BATTI IL FERRAGNI FINCHÉ È CALDO – IL PANDORO GRIFFATO DELL’INFLUENCER È FINITO ALL’ASTA SU EBAY AL PREZZO DI PARTENZA DI 130 EURO – DOPO LA BUFERA CHE HA INVESTITO LA MOGLIE DI FEDEZ, QUALCHE FURBETTO SPERA DI ADESCARE GLI ALLOCCONI DISPOSTI A TENERSI IN CASA IL PANDORO (SCADUTO) DELLA DISCORDIA…

IL PANDORO DI CHIARA FERRAGNI IN VENDITA SU EBAY

(ANSA) - Il pandoro griffato Chiara Ferragni finisce all'asta su eBay, con prezzo di partenza da 130 euro. Dopo le polemiche che hanno investito l'influencer, rea di aver inscenato un'operazione di marketing dietro la vendita per beneficienza, è iniziata la corsa all'accaparramento del panettone. E' stato messo in vendita a Sassari e non è prevista la spedizione in caso di acquisto.

