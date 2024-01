BATTI IL “FERRAGNI” FINCHE’ E’ CALDO – DURANTE UNA DIRETTA SU “RTL”, GABRIELE PARPIGLIA RACCONTA CHE LA SORELLA DI CHIARA FERRAGNI, FRANCESCA (CHE FA LA DENTISTA) SAREBBE STATA SILURATA DAL POSTO DI LAVORO: “IL CAOS LEGATO AL PANDORO GATE SI RIVERSA INEVITABILMENTE ANCHE SULLA FAMIGLIA. È STATA SOSPESA UN MESE. È ALLE MALDIVE… NON STA MALISSIMO. MA CREDO CHE ABBIA PERSO IL LAVORO” – LA SORELLA DELLA MOGLIE DI FEDEZ HA SUBITO SMENTITO LE VOCI…

Il «Pandoro-gate» che ha travolto Chiara Ferragni ha avuto, e con buone probabilità continuerà ad avere, un impatto inevitabile sulla carriera dell’influencer più famosa d’Italia. Ma secondo qualche indiscrezione circolata negli ultimi giorni, anche su quella di sua sorella Francesca: a differenza di Chiara e della terza sorella Valentina, infatti, Francesca lavora come dentista, lontana dai riflettori social. Ma non dai gossip.

Gabriele Parpiglia, in onda in radio su Rtl 102.5, ha infatti raccontato: «Lavorava in uno studio e succede che il titolare – c’erano degli screzi precedenti… Ma il caos legato al pandoro gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia – è stata mandata via un mese. È stata sospesa un mese. È alle Maldive… Non sta malissimo. Ma credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro».

Dicerie che Francesca ha prontamente smentito, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: «A dispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente». […]

