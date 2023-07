BAU BIDEN: JOE DORME MA IL SUO CANE MORDE – COMMANDER, IL PASTORE TEDESCO DEL PRESIDENTE AMERICANO, HA AZZANNATO SEI PERSONE E MANDATO IN OSPEDALE UN AGENTE DEL SECRET SERVICE – È IL BILANCIO, SVELATO DAL “NEW YORK POST”, DEGLI ATTACCHI DELL’ANIMALE IN SOLI QUATTRO MESI, FRA IL SETTEMBRE 2022 E LO SCORSO GENNAIO – ANCHE IL PRECEDENTE CANE DI “SLEEPY JOE”, MAJOR, AVEVA MOSTRATO COMPORTAMENTI AGGRESSIVI…

Estratto dell'articolo di Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

joe biden con il suo cane commander

Il cane Commander, il pastore tedesco del presidente Joe Biden e di sua moglie Jill, avrebbe morso ben sei persone e mandato in ospedale anche un agente del Secret Service. Questo sarebbe il bilancio, secondo quanto riportato in esclusiva dal New York Post, degli attacchi in soli quattro mesi, fra il settembre 2022 e lo scorso gennaio. […]

Il pastore tedesco, regalato a Biden dal fratello e dalla cognata, aveva preso alla Casa Bianca il posto di Major, adottato e riportato nella dimora dei Biden a Wilmington, in Delaware, anche lui dopo una serie di comportamenti aggressivi.

joe e jill biden con il loro cane commander

L'incidente più grave documentato che ha coinvolto Commander, avvenuto il 3 novembre scorso, ha visto un agente dei servizi segreti finire in ospedale: l'uomo era seduto in fondo a una tromba delle scale della Casa Bianca quando il cane scendendo si è avvicinato all'agente e, non provocato, lo ha morso al braccio nell'area del tricipite e, quando si è alzato in piedi, Commander lo ha azzannato al muscolo quadricipite della gamba.

Negli altri casi l'animale avrebbe strappato lembi di pelle di una mano e morsicato un braccio di un altro membro dei servizi solo alcune settimane dopo quando il presidente lo ha sguinzagliato fuori dalla Casa Bianca dopo una serata al cinema per famiglie. Il mese successivo il quattrozampe avrebbe morso la schiena di un tecnico della sicurezza nella casa dei Biden a Wilmington, in Delaware. […]

commander - il cane di joe e jill biden joe biden con il suo cane commander i coniugi biden col cane joe biden in isolamento con il cane