BAU-BYE - È MORTO BOBI, IL CANE PIU' LONGEVO DELLA STORIA: NATO E CRESCIUTO IN PORTOGALLO, IL MASTINO DO ALENTEJO AVEVA 31 ANNI E 165 GIORNI DI ETÀ - L'ASPETTATIVA DI VITA MEDIA DELLA RAZZA È DI 13 ANNI, MA BOBI È RIUSCITO A STRACCIARE OGNI RECORD, COME CERTIFICATO ANCHE DAL GUINNESS DEI PRIMATI - IL COMUNICATO DELLA VETERINARIA CHE LO AVEVA CURATO: "I SUOI 11.478 GIORNI SULLA TERRA NON SARANNO MAI STATI ABBASTANZA PER COLORO CHE LO AMARONO…"

AGI - È morto il cane più longevo della storia secondo il Guinness dei Primati: Bobi, mastino do Alentejo, razza di molossoide portoghese, aveva 31 anni e 165 giorni di età. Era nato l'11 maggio 1992 nei pressi di Leiria, nel centro del Portogallo, ed è morto il 21 ottobre scorso nella casa cui aveva fatto la guardia per così tanto tempo, nella località di Conqueiros dove viveva con la famiglia Costa. La notizia è stata diffusa dal Guinness, informato dalla veterinaria americana Karen Becker che aveva curato Bobi in passato e che lo ha salutato sul suo profilo Facebook, scrivendo che "malgrado abbia sorpassato tutti i cani della storia, i suoi 11.478 giorni sulla terra non saranno mai stati abbastanza per coloro che lo amarono".

Il Terrier Studio, centro fotografico portoghese da cui il mastino fu immortalato, ha salutato Bobi, "il cane più vecchio del mondo", per la "vita incredibile" che ne ha fatto un caso eccezionale. Bobi fu riconosciuto solo il 2 febbraio scorso dal Guinness come il cane più anziano vivente ed era diventato così popolare che molte persone erano passate a Conqueiros solo per vederlo in questi ultimi mesi.

L'aspettativa di vita media di un mastino do Alentejo, anche conosciuto come rafeiro do Alentejo, è di 13 anni. L'età di Bobi era certificata dal servizio veterinario del municipio di Leiria e dal Siac, l'anagrafe canina nazionale portoghese. Il record di longevità di un cane vivente apparteneva prima di Bobi a Spike, un chihuahua di 23 anni, che dovrebbe averlo adesso riconquistato. Sempre prima di Bobi, il cane più longevo che sia stato registrato nella storia era Bluey, un pastore australiano che visse 29 anni e 5 mesi, dal 1910 al 1939.

