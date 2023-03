LA BBC REINTEGRA GARY LINEKER ALLA CONDUZIONE – L’EX ATTACCANTE DELL’INGHILTERRA, OGGI COMMENTATORE PRINCIPE DELL’EMITTENTE PUBBLICA, ERA STATO SOSPESO DOPO LA PUBBLICAZIONE DI UN TWEET IN CUI PARAGONAVA LA STRETTA SULL'IMMIGRAZIONE DEL GOVERNO CONSERVATORE SUNAK ALLA RETORICA USATA DALLA GERMANIA NAZISTA NEGLI ANNI TRENTA…

Estratto da repubblica.it

LINEKER SUELLA BRAVERMAN 2

Gary Lineker è stato reintegrato alla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo aveva sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialità per un suo criticatissimo tweet in cui paragonava la stretta sull'immigrazione del governo conservatore di Rishi Sunak alla retorica usata dalla Germania nazista negli anni Trenta. Lo ha comunicato la stessa Bbc.

LINEKER

"Gary è una parte importante della Bbc e so quanto la Bbc significhi per lui, e non vedo l'ora che presenti il nostro programma il prossimo fine settimana", ha dichiarato il direttore generale dell'emittente britannica, Tim Davie, in un comunicato stampa.

