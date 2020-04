MENTRE NOI ASPETTIAMO LA CIOTOLA TUTTI GLI ALTRI STAMPANO MONETA - LE BANCHE CENTRALI DI REGNO UNITO E STATI UNITI IMMETTERANNO MILIARDI NELL'ECONOMIA PER FAR FRONTE ALLA CRISI. PER QUANTO INCREDIBILE E CONTROINTUITIVO POSSA APPARIRE, VIVIAMO IN UN MONDO DOVE TUTTE LE RISORSE SONO SCARSE A ECCEZIONE DEL DENARO. MANCANO LE MASCHERINE MA CON L'INFLAZIONE ZERO POTREMMO STAMPARE MOLTI PIÙ CONTANTI. MA SIAMO EUNUCHI CHE SI SONO EURO-CASTRATI