14 ago 2023 13:00

BEATO CHI L'HA...INCONTRADA! - VANESSA INCONTRADA PUBBLICA SU INSTAGRAM LE FOTO DELLE SUE VACANZE E MOSTRA LE SUE GENEROSE GRAZIE ALLA FACCIA DI CHI LA CRITICA PER ESSERSI "APPESANTITA" - QUANDO L'ANNO SCORSO IL SETTIMANALE "NUOVO" PUBBLICO' UNA SUA FOTO IN BIKINI, CON MOLTI CHILI IN PIU', LA SHOWGIRL RISPOSE CON INDIFFERENZA: “LE CRITICHE AL MIO FISICO? NON MI HANNO FERITA”