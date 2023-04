BEATO CHI SE LO FA’, IL SOFA’ – COLPO GROSSO A ROMA, SULLA VIA AURELIA: IL DEPOSITO DEL MEGASTORE "POLTRONESOFÀ" È STATO SVALIGIATO. AD ESSERE PORTATI VIA NON SONO STATI DIVANI NÉ POLTRONE MA ATTREZZATURE VIDEO LASCIATE NEL MAGAZZINO DEL VALORE DI 500MILA EURO – I LADRI SONO ENTRATI IN AZIONE NEL CUORE DELLA NOTTE E, FORSE CON L'AIUTO DI UN BASISTA, HANNO MESSO A SEGNO IL COLPO…

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

poltronesofà

Con molta probabilità sono entrati in azione nel cuore della notte e con tutta calma, forse con l'aiuto di un basista, si sono portati via attrezzature video per ben 500 mila euro.

Colpo grosso la notte di giovedì in via Aurelia 1303: il deposito del megastore "Poltronesofà" è stato svaligiato. Ma ad essere portati via non sono stati divani né poltrone quanto più un compendio enorme di videocamere e attrezzatura propria dei cine-operatori che era stata lasciata nel magazzino poiché necessaria per la registrazione e il seguente montaggio di alcuni spot pubblicitari. Il valore è enorme: 500 mila euro appunto, stimato dalle diverse società a cui di fatto appartengono le attrezzature. Tutte assicurate anche per casi specifici ma per come è stato messo a segno il colpo tutto lascia pensare ad un basista interno.

poltronesofà

LA DINAMICA A denunciare il furto sono stati alcuni dipendenti che, venerdì mattina, iniziando il turno di lavoro si sono resi conto dell'ammanco.

POLTRONESOFA