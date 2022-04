PER BECCARE LA CORRUZIONE BASTA SEGUIRE IL DENARO - È STATO UN BONIFICO SOSPETTO A INGUAIARE I FRATELLI TOTI NELL'AFFARE DEI MERCATI GENERALI IN ZONA OSTIENSE, A ROMA: 110 MILA EURO ACCREDITATI SUL CONTO DELLA MDL, SOCIETÀ RICONDUCIBILE A MARCELLO DE VITO E AL SUO SOCIO, L'AVVOCATO CAMILLO MEZZACAPO - ERA IL 2017, I CARABINIERI STAVANO INDAGANDO SULL'IMPRENDITORE LUCA PARNASI E...

Michela Allegri per “Il Messaggero”

Claudio e Pierluigi Toti

La regola è sempre la stessa, nelle inchieste per corruzione: seguire il denaro. Era stato proprio un bonifico sospetto a inguaiare i fratelli imprenditori Claudio e Pierluigi Toti: circa 110mila euro, accreditati sul conto della Mdl, società riconducibile a Marcello De Vito e al suo socio, l'avvocato Camillo Mezzacapo.

Era il 2017, i carabinieri stavano indagando sull'imprenditore Luca Parnasi, poi arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in relazione alla realizzare del Nuovo stadio della Roma, a Tor di Valle.

pierluigi e claudio toti

Ma da intercettazioni e documenti, come da una matrioska, erano emersi nuove responsabilità e nuovi episodi. Uno su tutti: il coinvolgimento dell'ex presidente dell'Assemblea capitolina, De Vito, e di Mezzacapo, ora a processo per corruzione insieme a Parnasi, ai suoi collaboratori e ad altri politici.

L'INDAGINE

Le tappe dell'inchiesta sono state ripercorse ieri in aula dal maggiore del Nucleo investigativo dei carabinieri, Massimiliano Vucetich, che ha risposto alle domande della pm Giulia Guccione.

È stato sentito anche Claudio Toti, finito sotto inchiesta per questa vicenda insieme al fratello Pierluigi. L'accusa era induzione indebita a dare e promettere utilità ed entrambi hanno ottenuto l'estinzione del reato dopo la messa alla prova con i servizi sociali. Per l'accusa, De Vito, insieme a Gian Luca Bardelli, avrebbe indotto i costruttori a ingaggiare lo studio Mezzacapo per sbloccare il procedimento per la riqualificazione degli Ex Mercati Generali, che era in una fase di stallo.

MARCELLO DE VITO

Il bonifico intercettato dai carabinieri, 110.620 euro, sarebbe il pagamento per questa prestazione. Ecco la testimonianza di Vucetich: «Indagavamo su Mezzacapo e De Vito in riferimento a operazioni corruttive di Parnasi, abbiamo visto un accredito fuori linea rispetto al conto della Mdl, fatto dalla Sth, la Silvano Toti holding».

LUCA PARNASI

E ancora: «Il contratto con Mezzacapo prevedeva un compenso da 180mila più Iva». Ma il pagamento era legato a due clausole sull'approvazione del progetto. È stato poi ricostruito l'incontro tra Mezzacapo e i Toti: conobbero Bardelli - considerato dagli inquirenti una sorta di influencer grillino - e fu lui a introdurli all'avvocato e a De Vito. Circostanza confermata da Claudio Toti, assistito dagli avvocati Fabio Lattanzi e Salvatore Sciullo.

All'epoca, l'affare dei Mercati Generali in zona Ostiense era in una fase di stallo. «Per noi era drammatico - ha detto Toti - avevamo investito più di 100 milioni nel progetto, non andare avanti avrebbe determinato il fallimento».

EX MERCATI GENERALI

Era necessario procedere in fretta: «Le banche ci stavano dietro, avevamo chiesto un finanziamento, l'impresa era ferma. Con il commissario Tronca, dopo un lungo lavoro, eravamo sicuri di riuscire a chiudere l'iter approvativo. Lui invece aveva rimandato la decisione alla nuova amministrazione.

EX MERCATI GENERALI

Di botto, con la nuova giunta, ci vediamo tornare al punto di partenza. Abbiamo provato a fare telefonate in Comune, mandare mail, per capire come procedere. Nessuno rispondeva. Non funzionavano nemmeno le diffide. Ci rivolgemmo al Tar, ma i tempi erano lunghi. Non risposero per un anno».

EX MERCATI GENERALI

A trovare la soluzione era stato Bardelli, «ci dissero che era influente nel mondo M5S. Mio fratello sosteneva che gli aveva suggerito di dare un incarico a Mezzacapo, per aprire colloquio con la pubblica amministrazione. Mio fratello disse: È l'unica strada che ci rimane. Alla fine accettai».

il lago piovano di fronte degli ex mercati generali del quartiere ostiense

In effetti, ha proseguito Toti, «dopo l'inizio del rapporto con Mezzacapo siamo stati chiamati: l'assessore ci propose un incontro. Era lo stesso che non ci aveva mai risposto».

