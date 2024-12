11 dic 2024 08:09

UNA BECCHINA TRÈS JOLIE – AL “TONIGHT SHOW” DI JIMMY FALLON, ANGELINA JOLIE HA CONFESSATO DI AVER PENSATO DI FARE LA DIRETTRICE DI UNA AGENZIA DI POMPE FUNEBRI: “QUANDO MORÌ MIO NONNO PENSAI: ‘QUESTO NON È IL MODO IN CUI DOVREBBE ESSERE. DOVREBBE ESSERE UNA CELEBRAZIONE DELLA VITA’. VISTO CHE NON HO PAURA DELLA MORTE, IMMAGINAI CHE QUESTA POTESSE ESSERE UNA GRANDE CARRIERA PER ME. POSSO OCCUPARMI DI UN FUNERALE, MA NON POTREI MAI…” – VIDEO