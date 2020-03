GOVERNO VIRUS, POLITICA SOSPESA – PANARARI: ''CI VOLEVA IL COVID-19 PER SOSPENDERE LA CAMPAGNA ELETTORALE PERMANENTE. GUARDARE, PER CREDERE, IL SILENZIO DI SALVINI. PERCHÉ POLEMIZZARE IN EPOCA DI INFEZIONE NON PAGA, IL GRADIMENTO DI RENZI AI MINIMI - COSÌ, LE OPPOSIZIONI SEMBRANO DIVENTATE DI COLPO MOLTO MENO INSIDIOSE. SEMPRE CHE NON PRENDA IL SOPRAVVENTO LA SCHIZOFRENIA CHE SERPEGGIA IL M5S''