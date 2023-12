LA BEFFA DEL KARMA: DAVIGO SBERTUCCIA LE TOGHE CHE L'HANNO CONDANNATO COME FACEVA BERLUSCONI - OSPITE DI “MUSCHIO SELVAGGIO”, L’EX PM HA COMMENTATO CON SARCASMO LA CONDANNA IN PRIMO GRADO A 15 MESI, RICEVUTA A BRESCIA, PER RIVELAZIONE DI ATTI D’UFFICIO NELL’INCHIESTA SULLA PRESUNTA LOGGIA UNGHERIA: "NON HO COMMESSO REATI, MA VISTO CHE A BRESCIA LE COSE NON SEMPRE LE CAPISCONO, MI HANNO CONDANNATO" - IL TRIBUNALE DI BRESCIA REAGISCE: “SCONCERTANTE DA CHI HA INDOSSATO LA TOGA PER OLTRE QUARANTA ANNI, FAREMO SEGNALAZIONE AL CSM”

Continua a sollevare polemiche la partecipazione dell’ex pm di Mani pulite ed ex membro del Csm Piercamillo Davigo al podcast di Fedez ‘Muschio selvaggio’, dopo quelle sulla frase pronunciata da Davigo nel ricordare Mani Pulite: “Per quanto sia crudo quel che sto dicendo, capiterà che gli imputati si suicidino. Lo so che è una cosa spiacevole ma è la verità e bisogna aver chiare le cose: le conseguenze dei delitti ricadono su quelli che li commettono, non su coloro che li scoprono e li reprimono”.

A prendere posizione ora è il tribunale di Brescia, con una nota ufficiale, per rispondere alla frase che Davigo aveva pronunciato in trasmissione in riferimento alla condanna in primo grado a 15 mesi, proprio a Brescia, per la vicenda della rivelazione di atti d’ufficio legata all’inchiesta sulla presunta Loggia Ungheria. "Non ho commesso reati, ma visto che a Brescia le cose non sempre le capiscono, mi hanno condannato", le parole di Davigo a Fedez.

Il tribunale di Brescia, quindi, manifesta "vivo stupore e sconcerto per i contenuti dell'intervista rilasciata dal dottor Piercamillo Davigo. Sorprende che un magistrato che ha ricoperto incarichi apicali di rilievo nazionale si lasci andare a pesanti giudizi che investono, indifferentemente, i giudici che lo hanno giudicato (e condannato), l'Ufficio giudiziario, la stampa locale, e l'intera comunità bresciana. Espressioni e atteggiamento che costituiscono incomprensibile negazione del rispetto dovuto alla giurisdizione tout court, doveroso ed esigibile soprattutto da chi ha indossato la toga per oltre quaranta anni".

Per questo La nota conclude: "Il Tribunale di Brescia si riserva di segnalare quanto accaduto al Consiglio Superiore della Magistratura per l'apertura di una pratica a tutela di tutti gli Uffici Giudiziari del capoluogo del Distretto".

Commenta Enrico Aimi, presidente della prima Commissione del Csm: "Quanto affermato da Piercamillo Davigo nel corso dell'ormai nota intervista radiofonica - "a Brescia le cose non sempre le capiscono, per questo mi hanno condannato" - è un attacco all'autonomia e al prestigio della magistratura, nonché un atto denigratorio del lavoro svolto negli uffici giudiziari di Brescia, ancor più inopportuno visto il giudizio pendente in corso. […]”

