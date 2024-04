I BEI MODI DI MODI: SE PARLI MALE DI ME SEI FUORI! – LA GIORNALISTA AUSTRALIANA DI ABC NEWS, AVANI DAS, HA LASCIATO L’INDIA DOPO DUE ANNI: “ERA DIVENTATO TROPPO DIFFICILE FARE IL MIO MESTIERE” – LA REPORTER SI È VISTA NEGARE IL RINNOVO ANNUALE DEL VISTO GIORNALISTICO PERCHÉ UN SUO REPORTAGE SUI SEPARATISTI SIKH “AVEVA OLTREPASSATO I LIMITI”, SECONDO QUANTO LE HA DETTO UN FUNZIONARIO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI INDIANO...

(ANSA) - "Era diventato troppo difficile fare il mio mestiere": lo ha detto la giornalista australiana Avani Das, per due anni a Delhi come capo della redazione dell'Asia del Sud della rete televisiva australiana Abc News, spiegando i motivi per cui ha lasciato l'India.

Avani Das si è vista negare il rinnovo annuale del visto giornalistico perché un suo reportage sui separatisti Sikh, episodio della serie "Foreign Correspondent" della rete "aveva oltrepassato i limiti", secondo quanto le ha detto un funzionario del Ministero degli Esteri. "Il reportage è stato bloccato su YouTube in India e la nostra corrispondente ha avuto difficoltà a documentare con la sua troupe la campagna elettorale", ha spiegato il direttore di Abc News David Anderson.

Il caso della Das è l'ultimo di una serie di visti giornalistici negati, o non più rinnovati, come quello della francese Vanessa Dougnac, che ha lasciato l'India in gennaio dopo 22 anni, dopo un richiamo del Ministro degli Interni di Delhi, che ha cancellato il suo permesso di soggiorno permanente con la motivazione che i suoi articoli "davano una percezione negativa del paese e frutto di pregiudizi".

Trenta corrispondenti esteri di base in India hanno firmato oggi un documento che afferma che "le modalità della partenza della giornalista sono preoccupanti" e chiede al governo di "facilitare il lavoro vitale della stampa libera, in linea con le tradizioni democratiche dell'India".

