UN BEL BRODO DI PESCE - IN VIETNAM CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PESCI MORTI SONO VENUTI A GALLA NEL BACINO DI SONG MAY A CAUSA DELL'ONDATA DI CALDO CHE HA COLPITO IL PAESE ASIATICO - LA SICCITA' E IL CALDO FUORI STAGIONE HANNO PORTATO LE TEMPERATURE A SALIRE OLTRE I 40 GRADI, PROVOCANDO DANNI DEVASTANTI ALL'AGRICOLTURA…

PESCI MORTI IN VIETNAM A CAUSA DI ONDATA DI CALORE.

(ANSA) - Centinaia di migliaia di pesci morti hanno ricoperto il bacino di 300 ettari di Song May, in Vietnam, nel mezzo di una feroce ondata di caldo. Lo riporta la Cnn sottolineando che l'episodio getta nuovi preoccupanti segnali sul cambiamento climatico. Un'intensa siccità ha colpito il sud del Vietnam ad aprile, quando le temperature sono salite fino a quasi 40 gradi Celsius (104 gradi Fahrenheit), lasciando anche gli agricoltori in difficoltà per mantenere in vita i loro raccolti.

