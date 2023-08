3 ago 2023 18:18

UN BEL COJONE - IN AMERICA UN DETENUTO EVADE DI GALERA A POCHI MESI DALLA FINE DELLA SUA PENA E VIENE CONDANNATO A 40 ANNI DI RECLUSIONE – IL GENIO IN QUESTIONE SI CHIAMA SHUNEKNDRICK HUFFMAN, E IL 25 AGOSTO DELLO SCORSO ANNO NON HA RESISTITO ED È FUGGITO DAL PENITENZIARIO DEL MISSISSIPPI DOVE ERA RECLUSO DAL 2015. HA FATTO IRRUZIONE IN UNA CASA E HA TENUTO IN OSTAGGIO ALCUNE PERSONE. POI HA RUBATO UN’AUTA E SI È SCHIANTATO POCO DOPO…