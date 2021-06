DA BEL MANZO A GRAN BUFALO - BRENDAN FRASER RICOMPARE SUL RED CARPET E SCATENA I FAN PER I CHILI DI TROPPO: PARE CHE IL 52ENNE ABBIA DOVUTO METTERE SU PESO PER IL RUOLO NELL’ULTIMO FILM “THE WHALE”, MA C’È UNA STORIA MOLTO PIÙ TRISTE DIETRO LA SUA TRASFORMAZIONE – A CAMBIARE IL SUO CORPO SONO STATI I RUOLI NEI FILM D’AZIONE CHE GLI HANNO DEVASTATO LA… - VIDEO

Eleonora D'Amore per "www.fanpage.it"

brendan fraser 13

Brendan Fraser ha fatto una rara apparizione durante il fine settimana e ha scatenato il web. L'attore 52enne è apparso sul tappeto rosso per il suo ultimo film, "No Sudden Move", diretto da Steven Soderbergh, con i co-protagonisti Benicio del Toro, Jon Hamm e Don Cheadle.

L'attore è apparso decisamente diverso da come i fan lo ricordavano dalle ultime apparizioni intorno il 2010 e pare che questa trasformazione con conseguente aumento di peso sarebbe in parte dovuta al ruolo del suo prossimo film dal titolo "The Whale", diretto da Darren Aronofsky. Il film infatti è incentrato su un insegnante gravemente obeso (pesa 270 kg) e solitario che tenta di riconnettersi con la figlia adolescente.

brendan fraser 10

"Ho distrutto il mio corpo con i film d'azione"

Ma non è solo questo, c'è una storia molto più triste sulle spalle di una delle celebrità e sex symbol più amati di Hollywood. C'è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui Brendan Fraser era uno dei migliori eroi degli action movie americani. A quanto pare, parte del motivo per cui non è più così è che quei ruoli hanno messo a dura prova il suo corpo, costringendolo per sette anni a entrare e uscire dagli ospedali per riparare i danni causati da innumerevoli acrobazie cinematografiche.

brendan fraser 12

Credo che probabilmente ho provato ad avere successo in modo distruttivo. Quando ho fatto il terzo film della mummia in Cina, ero messo insieme con nastro adesivo e ghiaccio. Stavo costruendo un esoscheletro per me stesso ogni giorno. Avevo bisogno di una laminectomia e nella parte lombare non ha preso, quindi hanno dovuto rifarlo un anno dopo.

Doversi sottoporre a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, due volte, è qualcosa che i wrestler professionisti fanno dopo anni. Inoltre, a parte la laminectomia, che è un intervento chirurgico a cui si ricorre per alleviare la pressione sulla colonna vertebrale, Brendan Fraser ha avuto anche una sostituzione parziale del ginocchio insieme a ulteriori interventi chirurgici alla schiena e ha persino dovuto lavorare sulle sue corde vocali.

brendan fraser 7

La scelta di allontanarsi dai riflettori

Anche se Fraser non ha mai preso una vera e propria pausa dalla recitazione, c'è stato un cambiamento piuttosto significativo nella sua filmografia dopo The Mummy: Curse of the Dragon Emperor del 2008: dì lì, solo alcuni ruoli di doppiaggio e film minori, seguiti da un passaggio alla televisione nel 2015. "Mi sentivo come il cavallo di Animal Farm, il cui compito era lavorare, lavorare e lavorare. Orwell ha scritto un personaggio che era, credo, il proletariato.

brendan fraser 11

Ha lavorato per il bene di tutti, non ha fatto domande, non ha creato problemi fino a quando non lo hanno ucciso. Andare a lavorare, tra l'entrare e l'uscire da quegli ospedali, non era sempre possibile" ha dichiarato. Fraser ha affermato anche che le sue ferite sono state una delle ragioni per cui ha preso le distanze dai riflettori, oltre alla delicata storia di molestie sessuali scaturita dalla sua denuncia contro Philip Berk, ex presidente della Hollywood Foreign Press Association, al suo divorzio dall'attrice Afton Smith e alla morte di sua madre per cancro nel 2016.

brendan fraser 3 brendan fraser 1 brendan fraser 2 brendan fraser 8 brendan fraser 5 brendan fraser 6 brendan fraser 15 brendan fraser 9 brendan fraser 14 brendan fraser 4