BELEN È IN QUARANTENA E PUÒ FARE QUELLO CHE LE RIESCE MEGLIO: PUBBLICARE FOTO PEPERINE SUI SOCIAL! – DOPO ESSERE RISULTATA POSITIVA AL COVID, E AVER SALTATO L’ULTIMA PUNTATA DELLE “IENE”, LA SHOWGIRL, ANNOIATA E TUTTA DA SOLA A CASA, SI È MESSA A PROVARE I BIKINI STRIMINZITI DELLA SUA COLLEZIONE. E POI, VIA CON I SELFIE! PRIMA FRONTALE, POI LATERALE, INFINE: MEGA ZOOMATA SUL LATO B...

Estratto da www.leggo.it

selfie dalla quarantena di belen rodriguez 1

In bikini: la soluzione per combattere il Covid. Belen Rodriguez infiamma il web con i suoi selfie davanti allo specchio. In isolamento da qualche giorno, dopo essere risultata positiva al Covid, l'argentina più nota d'Italia prova uno dei bikini della sua collezione Me fui real. Prima frontale, poi laterale e poi uno zoom sul lato B: il corpo scultoreo di Belen colpisce tutti e, impossibile non notarlo, il lato B è perfetto.

[…] Martedì la showgirl ha detto di essere positiva al Covid e l'ha fatto proprio dagli studi Mediaset. Nelle stories Belen si è mostrata prima in procinto dei preparativi per la puntata: shampoo e trucco. Ma, ad un certo punto, ecco la storia che i follower non avrebbero voluto vedere: Belen nervosa e con la mascherina.

Dopo pochi istanti, ha postato una story della sua fedele make up artist, Cristina, che scriveva: «Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo» e nello sfondo una Belen irrequieta e disperata. «L'untrice!» continuava ironicamente la makeup artist mentre Belen si rassegna a tornare a casa e a lasciare la conduzione del programma di Canale 5 per questa sera.

selfie dalla quarantena di belen rodriguez 2 selfie dalla quarantena di belen rodriguez 3 selfie dalla quarantena di belen rodriguez 4