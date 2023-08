BELEN RODRIGUEZ DOLCE COME IL FIELE – LA MODELLA HA LANCIATO UNA FRECCIATINA VELENOSA A STEFANO DE MARTINO PUBBLICANDO SU INSTAGRAM UN VIDEO DI UN BRANCO DI CERVI SOTTINTENDENDO DI ESSERE CORNUTA. NELL’ULTIMO VIDEO POSTATO DA DE MARTINO PRIMA DELLA PARTENZA PER LE VACANZE (CHE STANNO PASSANDO A DISTANZA) SI SENTE UNA VOCE FEMMINILE DIRE “DIMMI AMORE” DI CHI ERA? SICURAMENTE NON DI BELEN - LA VERITÀ SUL RAPPORTO TRA LA MODELLA ED ELIO LORENZONI

Stefano De Martino è a New York con Santiago, Belen Rodriguez posta con la figlia Luna Marì da Albarella e lancia un video in cui mostra i cervi con le loro grandi corna. Un riferimento ironico al suo ex? Le vacanze del conduttore e della showgirl sono davvero a mille miglia di distanza e questa volta pare davvero incolmabile. […]

Se Stefano De Martino è a New York con Santiago, Belen Rodriguez è ad Albarella con Luna Marì. La showgirl ha scelto vacanze in famiglia, in un luogo del cuore e circondata dai suoi affetti. I genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono con lei e la sua secondogenita, avuta dal suo ex Antonino Spinalbese.

Non è chiaro se la Rodriguez abbia trascorso qualche giorno di relax con Elio Lorenzoni, prima dato come nuovo fidanzato e poi definito solo un amico di vecchia data. […]

Belen Rodriguez pubblica diversi video con la figlia, ma poi stupisce tutti con un post sarcastico. Ci sono una serie di cervi con le corna maestose che si sollazzano nel prato. Non c’è una didascalia, ma il riferimento a Stefano De Martino pare chiaro a tutti. I follower mettono like e commenti, ma la showgirl gioca con l’ironia e il silenzio. Le stesse immagini dei cervi ad Albarella compaiono sul profilo di Veronica Cozzani.

Prima della partenza per l’America Stefano De Martino aveva postato un video in mare. Dalla sua imbarcazione si vedevano le onde e il panorama ma i follower sono stati incuriositi da una voce in sottofondo che diceva: “Dimmi amore”. Chissà se al ritorno in Italia dell’ex di Belen Rodriguez se ne saprà di più.

