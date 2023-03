3 mar 2023 19:06

UNA BELLA LAVATA DI CAPA PER LADY NETANYAHU – MENTRE ERA DAL PARRUCCHIERE, LA MOGLIE DEL PREMIER ISRAELIANO È STATA ‘ASSEDIATA’ DAI MANIFESTANTI SCESI IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA IMPOSTA DAL GOVERNO – PER “LIBERARE” SARA NETANYAHU, GIÀ ACCUSATA IN PASSATO DI SPERPERARE I SOLDI DEI CONTRIBUENTI IN VESTITI E MESSE IN PIEGA, È INTERVENUTA LA POLIZIA – MA C’È CHI IPOTIZZA CHE SIA STATA UNA MESSA IN SCENA PER FAR PASSARE LA FIRST LADY COME VITTIMA... – VIDEO