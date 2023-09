UNA BELLA LAVATA DI "CHAPO" - IL CANTANTE MESSICANO "PESO PLUMA", FAMOSO PER LE SUE BALLATE DEDICATE AL PADRINO DEL CARTELLO DI SINALOA, È STATO MINACCIATO DAI NARCOS DEL CARTELLO DI "JALISCO-NUEVA GENERACIÓN" PER IL SUO "LINGUAGGIO POCO RISPETTOSO" DURANTE UN CONCERTO TENUTO NELLA CAPITALE - A TIJUANA SONO APPARSI NUMEROSI STRISCIONI CON MINACCE E INVITI A CANCELLARE I SUOI PROSSIMI SPETTACOLI "SE TI PRESENTI, TI FACCIAMO A PEZZI" - IN QUESTI ANNI MOLTI CANTANTI SONO STATI ASSASSINATI PERCHÉ FINITI NEL MEZZO DELLE FAIDE TRA GANG…

Estratto dell'articolo di Guido Olimpio per www.corriere.it

El Chapo è rinchiuso in isolamento nel carcere di Florence, Colorado. […] Ma all’esterno il suo «mondo» continua a muovere. Come previsto, la moglie del boss, Emma Coronel, è stata rilasciata dalle autorità statunitensi. Condannata nel 2021 a tre anni di galera, la ex reginetta di bellezza ha ottenuto la liberazione anticipata. Dovrà occuparsi delle sue due gemelline ma, forse, cercherà anche una via alternativa: possibile che si lanci in qualche operazione commerciale. […].

L’altro protagonista nel segno de El Chapo è Hassan Emilio Laija, alias Peso Pluma, famoso artista messicano interprete di ballate popolari — i corridos — alcune delle quali dedicate al padrino. Una scelta di campo pericolosa. Negli ultimi giorni a Tijuana, la città al confine con la California, sono apparsi manifesti di minaccia contro la star, figura dal seguito enorme: deve cancellare il concerto previsto per oggi, se non la farà verrà punito.

Il messaggio non è da sottovalutare in quanto arriva dal cartello di Jalisco-Nueva Generación, network che ha dichiarato guerra ai rivali di Sinaloa e dunque all’organizzazione di Guzmán. Sembra che non abbiano gradito un recente show tenuto nella capitale da Peso Pluma, accusato di «linguaggio poco rispettoso». […]

In questi anni molti cantanti sono stati assassinati in Messico perché finiti nel mezzo delle faide. Celebrare una gang, partecipare ad un evento sponsorizzato da un clan, rifiutarsi di farlo sono mosse che equivalgono ad una condanna capitale. Tra le vittime più celebri Valentín Elizalde, detto El Gallo de Oro, freddato a Reynosa nel 2006.

