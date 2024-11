1 nov 2024 13:24

UNA BELLA PIZZA “FUMANTE” – I CLIENTI DI UN RISTORANTE DI STOUGHTON, IN WISCONSIN, SI SONO SENTITI MALE DOPO AVER MANGIATO UNA PIZZA CONDITA PER SBAGLIO CON THC, IL PRINCIPIO ATTIVO DELLA CANNABIS, E SONO FINITI IN OSPEDALE PER MALESSERI DI VARIO TIPO – DOPO GIORNI DI CONTROLLI E IPOTESI, SI È SCOPERTO COSA È SUCCESSO: L’IMPASTO ERA STATO PREPARATO E CONDITO PER ERRORE CON OLIO ALLA CANNABIS…