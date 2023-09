14 set 2023 19:33

BELLEZZA IN FUMO – I PAPARAZZI CI CONSEGNANO L’IMMAGINE IMPIETOSA DI KATE MOSS CHE, A QUASI 50 ANNI, VIENE PIZZICATA MENTRE FUMA UNA SIGARETTA DAVANTI A UN LOCALE DI LONDRA: CON IL VISO SOLCATO DALLE RUGHE E CON ZERO TRUCCO E' L'EMBLEMA DELLA SCIATTERIA – MOLTI PUNTANO IL DITO SULLE SIGARETTE, MA FORSE DIMENTICANO CHE L’EX TOP MODEL HA USATO DROGA PER TUTTA LA VITA E BEVE COME UN CAMIONISTA…