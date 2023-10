BELPAESE & BRUTTI CEFFI - MILANO È AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DELLE CITTÀ ITALIANE CON PIU' CRIMINI DENUNCIATI: È IN CIMA ALLA LISTA PER SCIPPI, FURTI E RAPINE - L'AUMENTO DEI REATI NELL'ULTIMO ANNO È DOVUTO AL RITORNO DEL TURISMO DI MASSA IN ITALIA, NON A CASO LA "TOP TEN" È POPOLATA QUASI ESCLUSIVAMENTE DA GRANDI CITTÀ E METE TURISTICHE: AL SECONDO POSTO C'È RIMINI, AL TERZO ROMA - BOLOGNA, FIRENZE E TORINO OCCUPANO RISPETTIVAMENTE LA 4ª, 5ª E 6ª POSIZIONE...

Milano si conferma maglia nera nell'Indice della criminalità 2023 del Sole 24 Ore, con 6.991 reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denuncia in crescita del 3,5% anche nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato 2022 del capoluogo lombardo risulta in calo, se confrontato con il numero dei reati denunciati nel 2019 (225.078 contro 219.671) o nelle annualità precedenti.

A inasprirsi, però, sono i reati predatori, che spesso avvengono per strada: agli “storici” record negativi per i furti con destrezza (1.030 ogni 100mila abitanti) e negli esercizi commerciali, Milano oggi affianca nuovi primati nel numero di rapine in pubblica via e nei furti con strappo che fino all'anno prima appartenevano ad altre province (rispettivamente Rimini e Napoli). In città sono tornati turisti ed eventi che attirano un pubblico internazionale, e sotto i riflettori ci sono i recenti episodi di criminalità.

[…] Ai vertici dell'Indice, […] c'è anche Roma. La Capitale nel 2022 ha registrato 231.293 reati denunciati (5.485 ogni 100mila abitanti) e vendita così sul podio - poco lusinghiero - della criminalità: il numero è in crescita del 5% rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al calo nazionale. […]

La top 10 della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche: al secondo posto si incontra Rimini (dove nel 2023 si rileva una rilasciata dell'8% delle denunce); Bologna, Firenze e Torino occupano rispettivamente la 4ª, 5ª e 6ª posizione, seguite da Imperia, Livorno, Prato e Napoli.

Nel primo semestre dell'anno sono Venezia (+12,4%) e Firenze (+8,2%) e hanno registrato la crescita più significativa. «L'aumento può essere causato dal ritorno dei turisti – spiega il sindaco di Firenze, Dario Nardella – che nella nostra città hanno un rapporto di 35:1 con i cittadini residenti. C'è poi un disagio crescente, spesso legato all'immigrazione irregolare ea persone disperate che vivono ai margini della società». Nel capoluogo toscano il numero assoluto delle denunce è sceso in modo significativo (-10.433) rispetto al 2019, quando furono oltre 62mila: […]

Record in base ai reati Dall'analisi per tipologia di reato si confermano primati negativi consolidati: nella provincia di Barletta-Andria-Trani si concentra il maggior numero di furti d'auto in rapporto alla popolazione, La Spezia spicca per reati legati agli stupefacenti. Novità di questa edizione sono, tra le altre, la più alta densità di violenze sessuali a Imperia - “al top” anche nelle percosse e nella contraffazione - e la concentrazione di estorsioni a Livorno, che registra anche il numero più alto di furti di ciclomotori : 77,2 ogni 100mila abitanti. E, ancora: Crotone strappa a Matera la maglia nera per incendi boschivi, mentre Brescia è prima a parimerito con Mantova nei delitti informatici.