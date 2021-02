6 feb 2021 14:31

BENE, BRAVO, 41 BIS - UN BOSS DELLA 'NDRANGHETA DETENUTO IN REGIME DI CARCERE DURO A UDINE HA RITROVATO IN UN VECCHIO LIBRO FATTO ARRIVARE IN CELLA UN BUONO POSTALE FRUTTIFERO DA 243 MILA EURO: ERA UN REGALO RICEVUTO ALL'EPOCA DAI GENITORI ORA DEFUNTI - DOPO UNA TRAFILA GIUDIZIARIA PER OTTENERE LA SOMMA, HA DECISO DI DEVOLVERE TUTTO IN BENEFICENZA...