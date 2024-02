BENE O MALE, L’IMPORTANTE È CHE SE NE STRAPARLI – I RESPONSABILI DELL’HOTELLERIE DE MASCOGNAZ, INVESTITI DA UN’ONDATA DI ODIO DOPO IL SOGGIORNO DI CHIARA FERRAGNI, RIVELANO DI AVER AVUTO ANCHE “MOLTISSIME RICHIESTE DI PRENOTAZIONI”: “IL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM HA REGISTRATO UNA CRESCITA DI FOLLOWER, LE VISITE SUL NOSTRO SITO SONO AUMENTARE DEL 150%. ABBIAMO CHIUSO I COMMENTI ALLA PAGINA PERCHÉ NON ERANO PERTINENTI ALLA STRUTTURA, MA SOLO ALLA FERRAGNI E…”

Chiara Ferragni, lo scorso fine settimana, ha postato sul suo account Instagram, una serie di foto che la ritraevano, in compagnia di un gruppo ristretto di amici, in un hotel nella zona di Champoluc, precisamente all’Hotellerie de Mascognaz […] Questo soggiorno ha scatenato un'onda d'odio verso la struttura […]

Avete sempre ospitato anche nomi molto importanti. Vi aspettavate una scia di commenti e reazioni come questa?

«La signora Ferragni è venuta come una normale cliente. Esattamente come fanno i nomi importanti che vengono da noi. Non essendo un’operazione di comunicazione non avevamo previsto alcuna reazione. Nel momento in cui la signora Ferragni ha deciso di condividere stories e post, il nostro profilo Instagram ha registrato una considerevole crescita in termini di numero di follower. Le visite sul sito sono aumentate del 150% e ne sono conseguite moltissime richieste di prenotazione».

Perché avete deciso di chiudere i commenti?

«Non è stato rimosso alcun post poiché non è mai stato condiviso nulla sul nostro profilo. Sono solo stati bloccati i commenti alla pagina perché quelli che ricevevamo non erano più pertinenti alla struttura, ma solo riferimenti personali e diretti alla signora Ferragni».

È vero che state ricevendo anche su Google recensioni negative dopo la permanenza di Ferragni e come le state affrontando?

«Quando accade, segnaliamo a Google le recensioni inappropriate che violano le sue norme (contenuti non basati su un'esperienza reale, utilizzo di prodotti Google per attaccare altri individui, accuse infondate...)».

