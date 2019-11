BENEDETTA SIA L’INTELLIGENZA – LA BOMBASTICA VENTENNE BENESETTA BOSI, NUOVA FIAMMA DI BRIATORE (ANCHE SE LUI SMENTISCE) RISPONDE SU INSTAGRAM ALLE CRITICHE PER LA DIFFERENZA D’ETÀ CON IL “BULLONAIRE”: “L’INTELLIGENZA NON INVECCHIA”. UN UTENTE LE FA PRESENTE CHE VALE LO STESSO ANCHE PER I SOLDI, E L’EX MISS CARNEVALE DI PIETRASANTA RISPONDE…

Sessantanove anni lui, soltanto 20 lei. Quasi mezzo secolo di differenza. Quella tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, studentessa di Giurisprudenza alla Statale di Milano, è una relazione che ha fatto storcere il naso a molti. In primis a Elisabetta Gregoraci, ex moglie dell’imprenditore nonché madre di suo figlio Nathan Falco. A un utente che su Instagram le ha scritto «non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza», la showgirl 39enne ha infatti replicato: «Più che destabilizzare fa rabbrividire». Aggiungendo poi, a chi le faceva notare come l’ex marito abbia «scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna»: «Me lo auguro che se ne renda conto, ma non ne sono sicura».

flavio briatore benedetta bosi foto chi 4

Le critiche social

flavio briatore benedetta bosi foto chi 8

Vittima di un simile fuoco incrociato, la nuova fiamma del patron del Billionaire ha deciso di esporsi per la prima volta a difesa della sua liaison. «Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?», le ha domandato un utente, sempre su Instagram. «L’intelligenza non invecchia mai», ha commentato lei. «I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no», ha concluso. Bosi, che è nata e cresciuta in Versilia, vanta oltre 34 mila follower. Dopo la diffusione della notizia della sua relazione con Briatore ha però reso il profilo «privato». La pagina Facebook, invece, è stata eliminata del tutto. Alle presentazioni ufficiali, insomma, ci penserà più avanti.

