16 mag 2024 18:40

BENEFATTORE PRO DOMO SUA - È FINITA MALISSIMO PER JAMES ANDERSON, IDRAULICO BRITANNICO, ESALTATO PER ANNI SU TUTTI I MEDIA COME FILANTROPO E “AMICO DEI POVERI”: LA BBC HA SCAVATO NELLA SUA STORIA E HA SCOPERTO NON SOLO CHE HA CREATO AD ARTE LE PROVE DELLA SUA BENEFICENZA, MA AVREBBE DIROTTATO PARTE DELLE DONAZIONI CHE RICEVEVA PER AIUTARE I BISOGNOSI SU UNA CASA E UN’AUTOMOBILE DI LUSSO – ANDERSON HA NEGATO LE ACCUSE, MA HA AMMESSO DI…