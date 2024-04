I BENI RUSSI CONGELATI FINANZIERANNO LA RICOSTRUZIONE DELL’UCRAINA? I GOVERNI OCCIDENTALI HANNO BLOCCATO 260 MILIARDI DI ASSET DI MOSCA E L’IDEA AMERICANA, PER SCAVALCARE LA CONTRARIETA' DEI GOVERNI EUROPEI, E’ UTILIZZARE GLI INTERESSI MATURATI SU QUESTI BENI - IL PASSO SUCCESSIVO? TRASFERIRE IL VALORE NETTO DI QUESTO FLUSSO ALL'UCRAINA: INVESTENDO LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN BUND TEDESCHI A CINQUE ANNI SI OTTERREBBERO 3,3 MILIARDI DI EURO L'ANNO, SUFFICIENTI A COPRIRE IL SERVIZIO DEL DEBITO EUROPEO DI CIRCA 116 MILIARDI DI EURO - IL RESTO È UN'OPERAZIONE DI INGEGNERIA FINANZIARIA: ISTITUIRE UN FONDO GARANTITO DAL G7 CHE RICEVA I PROVENTI DEI DEPOSITI SULLA LIQUIDITÀ RUSSA, EMETTERE IL DEBITO DEL FONDO SUI MERCATI E INVIARE I PROVENTI IN MASSA ALL'UCRAINA…

Articolo di “The Economist” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Dopo che l'11 aprile la Russia ha distrutto la centrale elettrica di Trypilska, l'Ucraina ha dato la colpa alla mancanza di missili di difesa. I leader del Paese sono anche alla disperata ricerca di un maggiore sostegno finanziario. Le due carenze - di munizioni e di denaro - riflettono vincoli diversi tra gli alleati dell'Ucraina. Mentre la mancanza di munizioni è principalmente il prodotto di una limitata capacità industriale, la mancanza di denaro è il prodotto di una limitata volontà politica.

In un settore, tuttavia, ci sono segni di progresso: quello della destinazione dei beni congelati della Russia. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, i governi occidentali hanno rapidamente bloccato 260 miliardi di euro di beni russi, che da allora sono rimasti congelati. Le proposte su cosa farne variano da quelle radicali (sequestrarli e consegnarli all'Ucraina) a quelle creative (costringerli a reinvestire in titoli di guerra ucraini). Fino a poco tempo fa, nessuna ha incontrato il favore dei governi occidentali – scrive The Economist.

La situazione potrebbe presto cambiare? Il 10 aprile Daleep Singh, vice consigliere americano per la sicurezza nazionale in materia di economia internazionale, ha dichiarato che l'amministrazione Biden intende ora utilizzare gli interessi sui beni russi congelati per "massimizzare l'impatto di queste entrate, sia attuali che future, a beneficio dell'Ucraina di oggi". Sei giorni dopo anche David Cameron, segretario agli Esteri della Gran Bretagna, ha annunciato il suo sostegno: "C'è un consenso emergente sul fatto che gli interessi su questi beni possono essere utilizzati".

L'approccio è elegante. I redditi maturati sulle partecipazioni estere della Russia possono essere sequestrati in un modo che è sia legale che pratico. Molte delle obbligazioni del Paese sono già scadute. Il denaro proveniente dal rimborso delle obbligazioni viene trattenuto dal depositario in cui si trova attualmente fino a quando non viene ritirato, senza pagare alcun interesse al proprietario, come previsto dai termini e dalle condizioni abituali del depositario. Gli interessi maturati appartengono quindi al depositante, a meno che lo Stato non decida di tassarli a un tasso prossimo al 100%.

Il passo successivo, come suggerito dall'Economist a febbraio, sarebbe quello di trasferire il valore attuale netto di questo flusso di reddito all'Ucraina. Investendo le disponibilità liquide della Russia in bund tedeschi a cinque anni si otterrebbero 3,3 miliardi di euro all'anno, sufficienti a coprire il servizio del debito europeo di circa 116 miliardi di euro alla stessa scadenza. Il resto è un'operazione di ingegneria finanziaria: istituire un fondo garantito dal G7 che riceva i proventi dei depositi sulla liquidità russa, emettere il debito del fondo sui mercati e inviare i proventi in massa all'Ucraina.

Sebbene l'UE abbia accettato di sequestrare i profitti dei depositi, non ha accettato le fasi successive. Secondo i piani attuali del blocco, i proventi saranno utilizzati per pagare le munizioni ucraine entro luglio, se tutto va bene, con una piccola parte accantonata per compensare i depositi per eventuali azioni legali o ritorsioni russe. Ma molti in Europa rimangono sospettosi riguardo al desiderio dell'America di sbloccare più denaro attraverso l'ingegneria finanziaria. Il 17 aprile Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha suggerito che tali proposte incontrano un "ostacolo legale molto serio".

L'Ucraina accoglierebbe con favore uno stralcio di fondi, ma un bel po' di denaro, come promette la proposta americana, sarebbe ancora meglio. I politici europei farebbero quindi bene a sottoscriverla prima che ci sia un nuovo inquilino alla Casa Bianca.