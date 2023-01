BENVENUTI A ZOMBIELAND – PHILADELPHIA STA AFFRONTANDO UNA DEVASTANTE EMERGENZA XILAZINA, UN TRANQUILLAMENTE PER ANIMALI UTILIZZATO PER “TAGLIARE” IL FENTANYL – CHI NE FA USO, SPESSO, SI RITROVA CON FERITE LACERANTI ALLE GAMBE CHE IMPEDISCONO DI CAMMINARE. LA TESTIMONIANZA DI DIPENDENTI E MEDICI: “A VOLTE CI VUOLE UN MESE PER FAR RIMARGINARE LE FERITE. ALTRE VOLTE SI AGGRAVANO AL PUNTO CHE…”

DAGONEWS

xilazina fentanyl7

Ai medici di Filadelfia sono state fornite nuove indicazioni per aiutarli a gestire l'afflusso di pazienti dipendenti dal tranquillante per animali xilazina.

Un'associazione di volontariato sta avvertendo che il farmaco, un rilassante muscolare destinato agli animali di grossa taglia come i cavalli, lascia i consumatori "incapaci di camminare" e con "ferite laceranti".

xilazina fentanyl4

Filadelfia è diventata l'epicentro della xilazina, che si è rapidamente introdotta nel mercato della droga della città come sostanza da taglio economico e molto potente.

Il più delle volte viene utilizzato per tagliare il fentanyl, il potente oppioide sintetico che ha sostituito la maggior parte dell'eroina di Philadelphia.

Savage Sisters gestisce sette case di recupero nel sud di Filadelfia, dove chi si sta riprendendo dalla tossicodipendenza può ricevere una doccia calda, del cibo e farsi pulire le ferite.

xilazina fentanyl5

Un paziente della sede di Kensington Avenue di Savage Sisters, Nick Gallagher, 43 anni, ha sviluppato un ascesso infetto sul braccio la scorsa primavera dopo anni di iniezioni di droga.

Un altro paziente di nome CJ, che fuma tranq, ha detto: "Ci vuole circa un mese perché una ferita normale guarisca, e le ferite si ingrandiscono da sole".

La xilazina non è approvata per l'uso umano e si pensa che inizialmente sia stata aggiunta al fentanil per allungarne lo sballo.

xilazina fentanyl6

Il mese scorso, il dipartimento sanitario di Philadelphia ha pubblicato una guida per i medici, avvertendo che, poiché non esistono ancora test point-of-care per la xilazina, i tossicodipendenti potrebbero non rendersi conto di essere stati esposti alla sostanza.

La xilazina provoca ferite gravi che mettono i consumatori a rischio di infezione o addirittura di morte, ma i consumatori non si fanno avanti per il trattamento della droga perché i sintomi di astinenza sono molto dolorosi e tanti operatori sanitari non li affrontano adeguatamente.

xilazina fentanyl3

I sintomi includono brividi, sudorazione, irrequietezza, ansia e agitazione.

Alcuni consumatori riferiscono di piaghe che erompono su tutto il corpo. Molti rimangono sfigurati, poiché dita, braccia, piedi, gambe sono costretti ad essere amputati.

Il farmaco causa ulcere cutanee "progressive ed estese" piene di tessuto morto.

Le ricerche sulla xilazina sono limitate, ma si pensa che le ferite si verifichino perché il farmaco restringe i vasi sanguigni vicino al sito di iniezione, abbassando la pressione sanguigna. A sua volta, questo ostacola la guarigione delle ferite in altre parti del corpo.

xilazina fentanyl2

Inoltre, poiché la xilazina non è un oppioide, le persone che la assumono insieme agli oppioidi sono più difficili da trattare con il naloxone, il farmaco che inverte le overdose di oppioidi.

Attualmente non esiste un trattamento approvato dalla FDA appositamente per l'astinenza da xilazina.

A Filadelfia, considerata il punto di partenza della crisi della xilazina, circa un terzo di tutte le overdose fatali di oppioidi nel 2019 erano legate a questo farmaco.

