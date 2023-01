19 gen 2023 13:54

BENZINA SUL FUOCO – DOPO L’INCONTRO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE, ADOLFO URSO, I BENZINAI CONFERMANO LO SCIOPERO PROCLAMATO PER IL 25 E 26 GENNAIO. SARANNO CHIUSI PER 48 ORE ANCHE I SELF-SERVICE – LE SIGLE CHE RAPPRESENTANO I DISTRIBUTORI CRITICANO L'OBBLIGO DI ESPORRE UN CARTELLO CON I PREZZI MEDI NAZIONALI DI DIESEL E BENZINA: “PER IL GOVERNO LA NOSTRA È UNA CATEGORIA DA METTERE SOTTO OSSERVAZIONE CON UN CARTELLO, COME NEL MEDIOEVO”