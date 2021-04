NON SOLO VACCINO: PFIZER STUDIA UN FARMACO PER CURARE IL COVID - POTREBBE ESSERE PRONTO ENTRO LA FINE DELL'ANNO - A MAGGIO SI CONCLUDERA' LA PRIMA FASE DI TEST, SE SARA' RITENUTO SICURO PER L'UOMO, SI ANDRA' AVANTI - NEL REGNO UNITO BORIS JOHNSON HA ISTITUITO UNA TASK FORCE PER TROVARE UN MEDICINALE "DA TENERE IN CASA" PER CURARE IL COVID - ALTRI FARMACI SONO IN VIA DI SPERIMENTAZIONE...