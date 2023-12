BEPPE GRILLO È STATO DIMESSO DALL’OSPEDALE – È STATO LO STESSO FONDATORE DEL MOVIMENTO 5 STELLE A CONFERMARLO: “UN PICCOLO GRANDE SOCCORSO PIENO DI UMANITÀ. UN GRAZIE DI CUORE...VI VOGLIO BENE, BUON NATALE” – BEPPE MAO SI ERA PRESENTATO AL PRONTO SOCCORSO, LAMENTANDO UN FASTIDIO, ED ERA STATO TRATTENUTO PER ALCUNI ACCERTAMENTI - IL GIALLO DEL RIENTRO NEI GIORNI SCORSI...

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per www.corriere.it

Dopo il malessere e il ricovero, i ringraziamenti. Beppe Grillo li fa via social. Il garante Cinque Stelle sulle sue storie scrive: «Un piccolo grande soccorso pieno di umanità. A tutti i medici, infermieri e a tutto il personale dell’ospedale di Cecina una grazie di cuore....Anche a Mario, che mi entrava in camera di notte. E a Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi. Vi voglio bene, buon Natale».

Grillo è stato trattenuto dai dottori in ospedale per cinque giorni dopo che domenica 10 dicembre si era presentato da solo al pronto soccorso, lamentando un fastidio. […] i medici avevano suggerito al fondatore del Movimento il ricovero nella struttura […]nonostante il malessere non fosse nulla di serio, Grillo e’ stato costretto a prolungare la sua permanenza nella struttura toscana - vicina alla sua abitazione di Marina di Bibbona - per qualche giorno[…]

