22 gen 2024 16:22

BEPPE-MAO, MA PERCHÉ NON TI GODI LA PENSIONE? – GRILLO, CHE NON FA PIÙ RIDERE NESSUNO DA ANNI, "TORNA" CON L'ENNESIMO SPETTACOLO TEATRALE: LO SHOW QUESTA VOLTA SI CHIAMERÀ “IO SONO UN ALTRO” E HA AMBIZIONI PIRANDELLIANE – NELLA LOCANDINA, REALIZZATA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, NON COMPARE IL NOME DEL COMICO MA QUELLO DI VITANGELO MOSCARDA, PROTAGONISTA DI “UNO, NESSUNO E CENTOMILA” – IL TEMA È TOP SECRET, I PREZZI VANNO DAI 20 EURO FINO AI…