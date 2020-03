13 mar 2020 19:08

BERGAMO, NON MOLLARE - UN MESSAGGIO DI SPERANZA DALL’OSPEDALE PAPA GIOVANNI: “PER LA PRIMA VOLTA PIÙ DIMESSI CHE PAZIENTI” - LO HA ANNUNCIATO LUCA LORINI, IL DIRETTORE DELLA RIANIMAZIONE: " IN TERAPIA INTENSIVA IN QUESTO MOMENTO ABBIAMO 100 POSTI LETTO, 80 DEI QUALI DEDICATI AL COVID-19. STIAMO FACENDO LO SFORZO MASSIMO, È UNA BATTAGLIA CHE POSSIAMO VINCERE"…