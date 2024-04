BERGOGLIO BATTE GRONCHI – IL FRANCOBOLLO CON PAPA FRANCESCO MODERNO COLONIZZATORE, EMESSO L’ANNO SCORSO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ IN PORTOGALLO E SUBITO RITIRATO PERCHÉ CONSIDERATO OFFENSIVO, HA SUPERATO IL CELEBRE “GRONCHI ROSA”: VALE ORMAI TRA I 1400 E I 1500 EURO - LA STORIA DEL FRANCOBOLLO DEL 1961: DOVEVA COMMEMORARE IL VIAGGIO DI GRONCHI IN SUDAMERICA, MA FU RITIRATO PERCHÉ…

Estratto dell’articolo di Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

IL FRANCOBOLLO DELLA GMG RITIRATO

Il famosissimo Gronchi Rosa, il francobollo italiano più ambito dai collezionisti di tutto il mondo, sul mercato filatelico non è più considerato ai primi posti: il suo valore è stato superato da un bollo vaticano del pontificato di Papa Francesco […] emesso l'anno scorso in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo […] subito ritirato a seguito di numerose proteste per l'immagine scelta, considerata offensiva per gli indios conquistati dai navigatori portoghesi nel secolo delle grandi scoperte.

IL FRANCOBOLLO GRONCHI ROSA

La notizia del sorpasso circolava da qualche tempo tra i collezionisti ed è stata confermata al Messaggero da Filippo Bolaffi a capo dell'azienda filatelica fondata dal bisnonno nel secolo scorso. «Se un Gronchi vale poco meno di mille euro, il francobollo vaticano in questione è stimato dai 1400 euro ai 1500. In pratica vale molto di più» ha spiegato Bolaffi

Il Gronchi rosa emesso nel 1961 per commemorare il viaggio del presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in Sudamerica fu ritirato perché sbagliato visto che evidenziava il Perù con i confini precedenti alla guerra con l'Ecuador del 1941-42.

giovanni gronchi

Un po' come è accaduto per il francobollo vaticano che è stato revocato dalle autorità della Santa Sede perché l'emissione metteva in imbarazzo il Papa raffigurato nei panni di un nuovo colonizzatore intento a guardare l'orizzonte e indicando la via delle conquiste ad un gruppo di ragazzi […].

Bolaffi stima che di questi francobolli ve ne siano in circolazione circa 1300, un numero fondamentale per calcolare in futuro il valore che continuerà ad aumentare. «Naturalmente queste previsioni vengono fatte con grandissima prudenza perché è possibile che escano sul mercato altri esemplari […]. […]Di questo francobollo non sappiamo la distribuzione effettuata prima del ritiro perchè il Vaticano non l'ha mai fatta sapere, ecco perchè la stima è prudenziale ferma a 1300».

[…] Se i francobolli nell'era delle email sono diventati ormai un oggetto quasi preistorico, visto che nessuno scrive più lettere, affidandole all'ufficio postale, restano tuttavia un settore stabile per i grandi collezionisti. «Le cose rare hanno sempre valore. La filatelia ha perso il carattere di hobbistica che aveva nei decenni passati; sicuramente ora è meno popolare ed è approdata ad una vera e propria attività di collezionismo».

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona +

I francobolli come bene rifugio? «Dipende cosa intendiamo per bene rifugio: certamente […] non si possono trasformare velocemente in liquidità dall'oggi al domani, come per esempio l'oro o i diamanti, tuttavia si possono vendere bene con lassi di tempo più ampi. Quello certamente sì».

IL FRANCOBOLLO GRONCHI ROSA IL FRANCOBOLLO GRONCHI ROSA.